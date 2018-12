Fijnaarts gezin volgt droom en begint bierbrouwerij

Het is de droom van Loes (30) en Martijn de Jong (32) uit Fijnaart. Een droom die ze stap voor stap aan het verwezenlijken zijn. ,,Momenteel brouwen we speciaalbier in onze eigen keuken'', zegt Loes. ,,We hopen volgende zomer een schuur in onze tuin te bouwen waar we de ketel kunnen plaatsen.''

Met haar man filosofeerde ze een aantal maanden geleden over de toekomst. ,,Als we niet meer hoefden te werken en de jackpot zouden winnen, wat zouden we dan het aller-allerliefst willen doen?'', vroeg het stel zich af. ,,Vanuit Martijns passie voor bier en zijn baan als chemisch technoloog was het in combinatie met mijn werk in de marketing snel duidelijk: we gaan een eigen brouwerij starten.''

Het is de bedoeling dat Loes en Martijn onder andere gepersonaliseerd bier in kleine hoeveelheden gaan brouwen. Speciaal jubileum- of verjaardagsbier bijvoorbeeld, in oplages van zo'n vijftig tot honderd liter. ,,Een paar kratjes per keer, gebrouwen naar een uniek recept'', zegt Loes.

De brouwerij, die de naam 'Brouwerij De Toekomst' draagt, wordt straks gerund door vier personen. Ook kinderen Willem (3) en Cato (1) gaan hun steentje bijdragen. ,,Ons ideaalbeeld is om over een tijdje een volledig geautomatiseerde brouwerij te hebben. Klimaatneutraal en werkend op zonnepanelen.''