Fijnaarters bespreken wensen voor het centrum: woningen voor jongeren, autoluw en meer levendigheid

FIJNAART - Waarheen met het centrum van Fijnaart? Dinsdagavond was de laatste inloopavond waarop bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hun wensen op tafel konden leggen. Er werd driftig gebruik van gemaakt: maar liefst 55 mensen meldden zich aan voor de digitale sessie. Het doorhakken van knopen is pas in een later stadium.

Wel krijgt de gemeente Moerdijk, met wethouder Danny Dingemans als aandachtig toehoorder, een steeds beter beeld van wat er leeft. Al veel langer is de invulling van de Fijnaartse kern onderwerp van discussie: het dorp mist een centrale plek voor levendigheid en ontmoeting. Of meerdere plekken, want de uitwerking kan nog alle kanten op.

Autoluw of niet?

In opdracht van de gemeente ontwikkelde advies- en ontwerpbureau KuiperCompagnons een aantal scenario’s, mede gebaseerd op de input van eerdere participatierondes. In feite allemaal bouwsteentjes waarmee straks één plan wordt uitgewerkt.

Heikel punt is zoals altijd de verkeerssituatie. Autoluw, eenrichtingsverkeer? Wat te doen met het doorgaand verkeer in de kern? Hoe zit het met de parkeervoorzieningen? Waar rijdt straks de bus? In kleine groepjes werd na een uitgebreide presentatie van de denkrichtingen verder gediscussieerd over de denkrichtingen.

Volledig scherm Mogelijke invullingen van het dorpshart van Fijnaart. © KuiperCompagnons

Wegtrekkende jongeren

Een veel aangehaald punt is de wens tot woningbouw. ,,Voorkom het verder wegtrekken van de jongeren uit Fijnaart’’, is een duidelijke wens. De Voorstraat werd door een van de deelnemers gekenschetst als ‘saai’. ,,Nu is dat een grote parkeerplaats, er is niks aan. Zoek een mooie verbinding met de andere kant van de Dijk.’’

Een van de mogelijkheden om meer levendigheid naar de kern te halen, is de komst van zogenaamde trekkers. Verplaatsing van de school of de supermarkt zijn dan concrete mogelijkheden. Daarover zijn de meningen verdeeld. ,,Ouders die met de auto hun kind bij school afzetten en doorrijden naar het werk, is dat de levendigheid die je wenst?’’, zo werd geopperd.

Quote Nu is de Voorstraat een grote parkeer­plaats, er is niks aan. Zoek een mooie verbinding met de andere kant van de Dijk Aanwezige inspreekavond

Ook de verplaatsing van de supermarkt werd niet unaniem omarmd. Aandacht was er ook voor het plein rond de kerk, met mogelijk meer verblijfswaarde. Het Dijkplein als schakel tussen de Dijk en de Voorstraat is dan de meer geëigende plek voor ontmoeting en gezelligheid.

Nooit iedereen tevreden

Over de hele linie werd positief gereageerd op de manier waarop de gemeente het proces met de inspraak vormgeeft. En dat er nu eindelijk schot in de zaak lijkt te komen. Bewoner Wilco van den Boogaard vatte het onbewust als volgt samen: ,,Je doet het nooit 100 procent goed, je krijgt niet iedereen tevreden. Maar als we nou 80, 90 procent realiseren, dan krijgen we een mooi dorp, met een dorpskern waar Fijnaart heel blij mee is. Kijk naar wat we willen met z’n allen.’’

Het vervolg is om de meningen en ideeën van deze avond mee te laten wegen in een uiteindelijke centrumvisie, die eind dit jaar door de raad wordt vastgesteld. En ook dan zijn er nog inspraakmomenten.