Fijnaart-West: nieuwbouwwijk zonder gasaansluitingen

FIJNAART - De nieuwbouwwijk Fijnaart-West zal waarschijnlijk de eerste wijk in de gemeente Moerdijk zonder gasaansluitingen worden.

Dat maakte projectleider András Incze van de gemeente Moerdijk donderdagavond bekend tijdens de inspraakavond voor het voorontwerp-bestemmingsplan. De avond was in De Parel en is druk bezocht.

Eigenlijk was het de bedoeling dat de mensen zelf zouden kunnen kiezen of ze aan het gas gaan. Maar met het nieuwe kabinet zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen.

Flexibel

De wijk wordt flexibel in kavels verdeeld. Vast staat dat alle kavels 30 meter diep worden. De breedte wordt in stroken van 60 centimeter aan de man gebracht. De verwachting is dat de uitgifte van grond volgend jaar begint.

De gemeente richt zich met Fijnaart-West primair op zelfbouwers; mensen die een kavel kopen en zelf gaan bouwen. Maar projectontwikkelaars mogen zich ook melden. De wijk krijgt meer opvangplaatsen voor hemelwater dan strikt noodzakelijk is. Dat komt omdat Fijnaart van oudsher kampt met wateroverlast bij hevige regenbuien.

Archeologie