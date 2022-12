Fijnaart krijgt een mini-bos, Moerdijk gaat flink vergroenen

Hittestress

Hij verwees naar het college dat de grond ongeschikt vond voor woningbouw omdat het onvoldoende toegankelijk is. ,,Omdat in Fijnaart sprake is van hittestress, forse wateroverlast, dit een goede plek is voor milieucompensatie en de aanleg van tiny forests al beleid is, zou het goed zijn dit met de dorpstafel te bespreken.”

Hangjeugd

Wethouder Jack van Dorst zei dat er al enkele minibossen zijn gerealiseerd. ,,In het eerste kwartaal van 2023 informeren we de raad over vergroening in de gemeente. De komende drie jaar pakken we elk jaar drie kernen aan, ook specifiek deze plek in Fijnaart. Dan spreken we ook de voor- en nadelen in brede zin.” En daarmee trok D66 de motie in.