Fijn feestje en braderie in Helwijk

Fraaie zonnebloem

In de knutselkraam helpt vrijwilligster Gerjon Quarré kinderen met het maken van mooie creaties. Zo kan er van een papieren beker een fraaie zonnebloem gemaakt worden. ,,We hebben een aantal voorbeelden, maar de kinderen zijn zo creatief dat ze zelf ook dingen verzinnen. Wij wonen nu 2,5 jaar in Oudenmolen en komen graag naar de speeltuin, want hierdoor leer je de mensen kennen.”

Gymvereniging de Malthastars probeert nieuwe leden te werven. Een van de vrijwilligers meldt dat er veel belangstelling is voor de verschillende takken zoals de kleutergym, gym voor meisjes vanaf 6 jaar en moeder- en kindgym. ,,Ondanks Corona is ons ledental gestegen en daar zijn we blij mee”. Waar buiten de BBQ al brandt en onder de parasols een biertje gedronken wordt, wordt binnen in de Blokhutsaloon - waar het heerlijk koel is - volop gedanst door de line dansers op country muziek.