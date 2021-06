Fietsster (60) komt onder wiel van tractor terecht in Willemstad en raakt ernstig gewond

Kleine honderd woningen Kop Roode Vaart: ‘Project van lange adem, maar we gaan voor een mooi plan’

4 juni ZEVENBERGEN - Plannen liggen er al meer dan twintig jaar, maar het ziet er naar uit dat er nu echt iets van de grond gaat komen in het gebied Kop Roode Vaart in Zevenbergen. Zeeman Vastgoed zet in op de bouw van een kleine honderd woningen.