Fietslichtcontrole in Zevenbergen

Mar­kland-scholieren lopen warm voor winter­school­bus

3 december ZEVENBERGEN - De winterschoolliner is in trek. De bus brengt sinds vorige maand scholieren uit Standdaarbuiten en Noordhoek naar het Markland College in Zevenbergen brengt, zodat ze bij kou en donker niet over de gevaarlijke Molendijk naar school hoeven te fietsen.