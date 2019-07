Fendertse Week zoekt standhouders voor braderie

Teruglezen | Nederland beleeft histori­sche dag: Gil­ze-Rij­en recordhou­der met 40,7

25 juli Vandaag was een historische dag. Voor het eerst sinds de moderne metingen tikte de thermometer de 40 graden aan. Het record viel in Gilze-Rijen. Daar werd het 40,7 graden. Ook op de andere meetpunten in Brabant zoals in Eindhoven en Woensdrecht steeg de temperatuur boven de 40 graden. Het KNMI dacht korte tijd dat het record op de Veluwe lag, maar die meting bleek onjuist. De temperatuur steeg daar in hele korte tijd flink naar 42,7 graden. Lees hier ons liveblog terug.