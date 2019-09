Fendertse Week afgesloten met uitbundig feest

Wilco van de Boogaard - die dit voorjaar het voorzitterschap overgenomen heeft van Johan Nijhoff - meldt dat dankzij de vele vrijwilligers de Fendertse Week weer voortreffelijk verliep. ,,Alle bestaande onderdelen werden dit jaar weer drukker bezocht. Voor de nieuwe festiviteiten was ook flink wat belangstelling. Zo hadden we op donderdag voor het eerst een bierproeverij van lokale bieren. Met 150 deelnemers was die avond weer ouderwets gezellig. De formule dat verenigingen vrijwilligers leveren die samen de 1.700 manuren verdelen aan het eind delen in de opbrengsten houden we er natuurlijk in, want dat is de kracht van Fijnaart. Samen - met jong en oud - een feestweek beleven".