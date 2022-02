Fendertse broers begonnen bouwclub in coronatijd: ‘Wachten al twee jaar op eerste optocht’

FIJNAART – Driemaal moet scheepsrecht worden voor de Fendertse broers Willem (20) en Tygo (17) Haak. Door corona werden al twee jaarlijkse carnavalsoptochten in 't Kleigat afgelast, maar in dit voorjaar gaat B.C. Dun Deurzetters voor de derde poging. ,,We zijn echte doorzetters.”