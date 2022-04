Fendertenaar stelt gemeente aansprakelijk voor wateroverlast: ‘Peilen of ze ons tegemoet komen’

FIJNAART - De gemeente Moerdijk is aansprakelijk voor wateroverlast die bewoners van de Prinses Christinastraat in Fijnaart ondervinden. Dat stelt Fendertenaar Wim de Graaff die een advocaat in de arm heeft genomen.

De Graaff is een van de bewoners van wie de achtertuinen grenzen aan de waterberging rondom het sportpark Fijnaart. Zij deden vorig jaar zomer in BN DeStem al eens hun verhaal over hun alsmaar verder afkalvende tuinen.

Jaren geleden ontstond er bij forse regens geregeld wateroverlast op andere plekken in Fijnaart. Om daar een einde aan te maken, besloten het waterschap Brabantse Delta en de gemeente langs de Westkreekweg een groot bassin te creëren, speciaal om overtollig regenwater in op te vangen.

Onvrede

Op de ‘andere’ plekken is het probleem daarmee verholpen, maar in de Prinses Christinastraat leidden forse regenbuien in combinatie met wind sindsdien juist tot 'wegspoelende’ grond. Dit tot grote onvrede bij de bewoners, onder wie De Graaff.

Quote We willen peilen of de gemeente ons een beetje tegemoet wil komen Daan Blokland, TEN Advocaten

Daan Blokland van TEN Advocaten heeft de gemeente onlangs met een brief aansprakelijk gesteld. Zo stelt de advocaat dat De Graaff door ‘onrechtmatig handelen’ van de gemeente overlast ondervindt en schade lijdt. ,,De gemeente heeft [...] het centrum willen ontlasten. De gevolgen hiervan dienen niet voor rekening en risico van cliënt te komen”, stelt Blokland.

In de steek gelaten

Hij voegt eraan toe dat De Graaff zich ‘als burger, als inwoner van de gemeente’ in de steek gelaten voelt. ,,Daarom willen we peilen of ze ons een beetje tegemoet willen komen.”

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de brief is ontvangen en dat de jurist binnen afzienbare tijd een reactie kan verwachten.