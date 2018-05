Feestelijk Standdaarbuitense Dorpsweek in stijl afgesloten

Zaterdagmiddag was het feest voor de senioren van Standdaarbuiten. ,,We hadden veertig senioren binnen,” vertelt Verhulst, “dat was het dubbele van vorig jaar.” Ze genoten van een optreden van accordeonist Bert Segers, een drankje en natuurlijk een glaasje advocaat met slagroom.

Zaterdag gaf Harmonie Oefening samen met de WC Experience een spetterend optreden voor een bijna volle tent. Tot half elf speelde de Harmonie en de band samen. Na die tijd ging WC Experience alleen verder. ,,Het was een fantastisch concert,” zegt Verhulst. ,,Een schitterde samenwerking met twee zo verschillende muziekstijlen.”

Markt

Zondag was de Luikse Markt. Een markt waar nieuwe en tweedehandsspullen werden verkocht. Echt storm liep het niet. En toen het rond de klok van drie zachtjes begon te regen gingen de meeste standhouders hun spullen al inpakken. ,,Het is jammer,“ zegt een van de standhouders. ,,Het is vandaag koud en nat. En dan komt het publiek niet. Dus gaan we de boel inpakken en naar huis.”

Het publiek in de feesttent merkt niets van de regen. In de tent wordt geracet voor het Formule 1-kampioenschap van Standdaarbuiten. Het kampioenschap is een nieuw onderdeel van de Dorpsweek. Twee aan twee wordt er tegen elkaar geracet voor een beeldscherm. Zittend in een kuipstoeltje voor het scherm valt het niet mee om op de baan te blijven. Er wordt tegen muren gereden, grintbakken genomen, tegen de rest ingereden en sommige draaien rondjes alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Maar leuk is het wel.

Vrijwilligersprijs