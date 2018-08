Feest bij Proost: Anita gaat, Mike komt

Een van zijn vrienden, Richard Westerbeek (30), staat buiten op het tjokvolle terras met een biertje in zijn hand te genieten. Hij komt bij Proost 'vanaf dag één'. ,,Zo'n 52 keer per jaar. Op zondag, dan is het het gezelligst. Heel gemoedelijk." Waar zit 'm dat succes van Proost toch in, denkt hij? ,,Het is het verlengstuk van ieders woonkamer, dat is het."