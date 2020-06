‘Fantastisch dat zoveel mensen in Moerdijk interesse hebben in zonnepanelen en isolatie’

Geslaagd of niet? Zo kregen leerlingen van het Markland het te horen

10:05 ZEVENBERGEN - Geslaagd of niet? Echte euforie was er niet want ze wisten de uitslag eigenlijk al, maar toch waren sommige leerlingen van het Markland College in Zevenbergen nog wat zenuwachtig. Eerst de bevestiging van de mentor, dan pas de vlag uit!