Familie Van den Bosch uit Zevenbergen in Sri Lanka ‘veilig’ na aanslagen

Het gezin raakte op 11 april betrokken bij een auto-ongeluk. Timo (21) overleed aan de gevolgen daarvan, zijn vader raakte zeer ernstig gewond. ,,Ik heb ze vanmorgen geappt en ze zijn gelukkig veilig", zegt Rien van Venrooy, voorzitter van voetbalvereniging Virtus. Timo was speler bij de club.

,,Verschrikkelijk", is de reactie van Anny Biemans uit Etten-Leur op het nieuws over de reeks aanslagen in Sri Lanka. Biemans is actief voor de Stichting Kinderhulp Sri Lanka. ,,Ik dacht meteen aan mijn broer, die een huis heeft onder Colombo. Hij is daar drie keer per jaar, maar nu is hij gelukkig in Nederland.”

Gebeden voor de slachtoffers

Priyamalie Ramkisoensing uit Bergen op Zoom heeft vanmorgen gebeden voor de slachtoffers en nabestaanden, vertelt ze. In het jaar na de Tsunami, in 2004, richtte ze de Society of Helping Hands op. Ramkisoensing zet zich voor de armen in de omgeving van Katukurunda Moratuwa. Ze gaat er in ieder geval een keer per jaar heen, op familiebezoek en om de 400 kinderen te zien die door de stichting gesteund worden.