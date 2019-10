Familie over randweg Klundert: ‘Slechte communicatie schaadt vertrouwen’

Piet en Mariëtte den Engelse doen hun beklag in een brief aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De weg loopt straks vanaf de Stoofdijk achter hun kuikenschuren langs, naar een nieuw kruispunt op de Zevenbergseweg, en doorsnijdt dus de bedrijfspercelen. Ze trokken eerder al aan de bel over de in hun ogen slechte communicatie, maar zien geen verbetering. ,,Dat schaadt eens te meer het vertrouwen dat wij zo graag in het college van B en W hebben.”