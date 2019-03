Facelift en feestneus: waarom het havenproject een buitenkans is

De coalitiepartijen Onafhankelijk Moerdijk (OM), VVD en CDA trokken deze week extra geld uit om het karwei vlot te trekken, met steun van oppositiepartij D66. De rest van de oppositie stemde tegen en harde kritische woorden waren daarbij niet van de lucht. Er is veel onvrede over de gang van zaken. En OM-raadslid Jack Lems maakte er geen geheim van dat al van begin af aan in zijn fractie, de grootste in de gemeenteraad, twijfels zijn over het open graven van de haven.