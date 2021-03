Facelift centrum Klundert pas in 2022: ‘Supervervelend’

KLUNDERT - De aanpak van het centrum van Klundert loopt een vertraging van minstens anderhalf jaar op. Hield de gemeente Moerdijk het in oktober 2019 nog op een uitvoering 'eind 2020', nu is de verwachting ‘volgend voorjaar'.

Dat valt te lezen in een brief die het college van burgemeester en wethouders gisteren aan de raadsleden heeft gestuurd. Nieuwe bestrating, ander straatmeubilair, fraaiere verlichting en meer groen. Dat is wat er nog steeds staat te gebeuren in de Voorstraat, Molenstraat en Westerstraat. Aan de Zevenbergschen Poort moeten meer parkeerplaatsen komen. En er zijn plannen met de vlonders in de Bottekreek.

Vlonders zijn versleten

De vlonders zijn versleten en worden al wel dit jaar aangepakt, de rest verschuift dus naar 2022. Een gemeentewoordvoerder legt uit hoe dat komt: ,,Tijdens een informatieavond in november 2019 is het voorstel van de werkgroep gepresenteerd aan een groep inwoners van Klundert. Toen bleek dat het voorstel niet voldoende aansloot bij hun gedachten.”

,,Er moest dus een nieuw ontwerp komen. Dat heeft langer geduurd dan wenselijk is, maar inmiddels liggen er voorstellen. Op grote lijnen is alles gereed, er moeten nog een paar keuzes worden gemaakt. Dan kunnen we er een kostenplaatje aanhangen en kan het richting de raad.”

Voorzitter Melten Dekkers van de Stadstafel Klundert zegt gemengde gevoelens bij het nieuws te hebben. ,,Fantastisch natuurlijk dat er werk van wordt gemaakt, maar supervervelend dat het allemaal veel langer duurt. Het motiveert niet echt als je vooruit wilt komen en het lukt niet echt.”

Hij wijt de vertraging van het project aan de aanpakkeuze van de gemeente. ,Die had veel beter eerst alle informatie kunnen inwinnen en vervolgens met betrokkenen aan tafel kunnen gaan.”

,, Eerst overleggen met inwoners, zoals in 2019 gedaan is, is vragen om moelijkheden. Dan krijg je allerlei smaken, vragen en wensen. Nu zijn er twee jaar verloren en dat is gewoon jammer.”

In overleg met ondernemers

Wanneer de vlonders precies worden opgeknapt, kan de woordvoerder nog niet zeggen. ,,Als de gemeenteraad akkoord gaat in juni, kan dat wat ons betreft direct. Maar we willen overleggen met de ondernemers wat het meest geschikte moment is.”

Facelift kost circa 1,2 miljoen euro

Voor de facelift is naar schatting 1,2 miljoen euro nodig. In het coalitieprogramma is 5 miljoen euro opgenomen voor ‘Vitale Centra’. Dat geld is bedoeld voor het opwaarderen van de centra in de gemeente Moerdijk. Zo zit Fijnaart al midden in een onderzoek naar het ontwikkelen van een 'bruisend dorpshart'.