Extreme droogte, maar de dijken houden het met gemak

MOERDIJK - De regio beleeft een recordhitte en -droogte, maar de dijken houden het! Met gemak. Dat is het goede nieuws van waterschap Brabantse Delta. Nergens in West-Brabant, zo blijkt uit dagelijkse inspecties, heeft de extreme droogte de dijken echt aangetast.

,,De kans dat dit gebeurt, is ook niet groot'', stelt waterschapsman Jack Poppelaars (64) gerust. De teamleider 'keringen en vaarwegen' is de laatste weken zowat dagelijks op pad in verband met de droogte. Hij is verantwoordelijk voor de conditie van 70 kilometer vaarwegen en 558 kilometer keringen, ofwel dijken.

Klei

,,Veel mensen denken dat onze dijken nu ook vol zitten met scheuren, zoals in veengebieden. Maar dat is niet zo. In het westen van de regio is er zelfs helemaal geen schade. Daar liggen alleen oude zeedijken die helemaal van klei zijn gemaakt. Die hebben zich in de loop der jaren helemaal gezet. Ze kunnen prima tegen droogte.''

Ook in het midden en oosten van de regio valt het reuze mee, weet Poppelaars. Zelfs in de gebieden met een zettingsgevoelige bodem, zoals bij Lage Zwaluwe, Drimmelen en Breda, geven de dijken letterlijk geen krimp. Cultuur-technische medewerker Pieter Pruijsen (49) van het waterschap inspecteert hier de dijken. Dagelijks struint hij zo'n tien kilometer af met zijn meetlat en tablet, waarin alle gegevens en foto's meteen verwerkt.

Vandaag inspecteert Pruysen de 'primaire dijk' aan de Appelweg op industrieterrein Moerdijk. Het is een 'moderne' dijk uit de jaren zeventig die niet helemaal van kostbare klei is gemaakt, maar een kern van zand heeft. Alleen de buitenlaag is van klei. ,,Zulke dijken zijn gevoeliger voor droogte'', weet de specialist.

Quote Dat is Heermoes, onkruid. Daar worden we vrolijk van. Dat spul kan meterslan­ge wortels hebben. Het betekent dat er nog water in de dijk zit Pieter Pruysen

De dijk begint bij de Kreekkraksluizen en loopt via Moerdijk tot het Drongelens Kanaal bij Waalwijk. De belangrijke wering beschermt het Brabantse achterland tegen overstromingen, zoals in 1953. Het gras op de dijk is dor en geel, lijkt morsdood, maar Pruysen knikt tevreden. Overval groeien namelijk flinke groene pluimen. ,,Dat is Heermoes, onkruid. Daar worden we vrolijk van. Dat spul kan meterslange wortels hebben. Het betekent dat er nog water in de dijk zit'', legt de deskundige uit.

Poppelaars wijst op een ander gunstig effect, dat van de sloot aan de voet van de binnenkant van de dijk. Het groen gras rond de sloot strekt zich tot halverwege het talud van de dijk. ,,Het water stijgt uit de sloot op en houdt de dijk sterk.''

Gras van levensbelang

De goede staat van de dijken heeft volgens Poppelaars zeker te maken met de preventieve maatregelen van Brabantse Delta. ,,Begin juni zagen we deze droogte aankomen. We hebben toen meteen een verbod op begrazing door schapen ingesteld en onze aannemers opdracht gegeven het gras niet zoals gebruikelijk op 4 centimeter af te maaien maar op 6 tot 8 centimeter.''

Gras is van levensbelang voor dijken, zeggen de deskundigen. De wortels beschermen niet alleen de kleilaag, het groen gras beschermt de dijk ook tegen golfslag en hoogwater. Poppelaars: ,,Het waaiert onder water met de stroming mee en beschermt de dijk als een soort dakpan.''

Schoonheidsfoutje

De inspecteurs zijn tevreden over de toestand van de wering in Moerdijk, ook al stuiten ze op het buitentalud nog op een droogtescheur van een meter lang, een decimeter breed en 30 centimeter diep. Het schoonheidsfoutje kan hun humeur niet bederven, want rond de scheur zien ze geen gevaarlijke verzakking. ,,Als het straks vochtiger wordt, en dat wordt het nu al met de dauw 's morgens, dan herstelt dit vanzelf'', weet Pruysen.

De specialisten geven de dijk een dikke voldoende, ook al omdat ze nergens verzakkingen door inklinking zien. Ook al is de kans op een gevaarlijke noordwesterstorm of overstromende rivieren deze hete zomer nihil, de mannen blijven controleren. Poppelaars: ,,De dijken moeten in topconditie zijn voor het stormseizoen. Dat begint op 1 oktober.''