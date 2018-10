Extreem-rechtse actie valt niet in goede aarde bij Moerdijkse politiek

Wat Bas (91), oud-koeienkoop­man uit Klundert, zo bijzonder maakt? Alles

14 oktober Klundert in vroeger tijden, heet de Facebook-pagina van Janneke Driesprong. Vaste leverancier van teksten en plaatjes is Bas den Bakker, oud-veehandelaar uit Klundert. Een deel is ter ere van zijn 90ste verjaardag gebundeld onder de naam Door de tijd. ,,'t Is een beetje per ongeluk begonnen."