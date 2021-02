Extra veldjes waar Moerdijkse viervoeters kunnen rennen

Hoeveel nieuwe terreinen er komen en waar die precies komen, hangt af van gesprekken met de inwoners die per kern nog gevoerd gaan worden, laat een gemeentewoordvoerster weten. B en W zien in ieder geval mogelijkheden in Oudemolen, Standdaarbuiten, Zevenbergen, Heijningen en Noordhoek. In Fijnaart werd in 2019 al een nieuw terrein aangelegd.

In dorp Moerdijk betaalt Havenbedrijf een nieuw hondenlosloopterrein

In Willemstad zou een extra losloopstrook kunnen komen, zonder afrastering. In het dorp Moerdijk wordt het hondenterrein meegenomen in de aanleg van het park dat bedoeld is als compensatie voor de komst van het Logistiek Park Moerdijk. Ook daar komt een hondenlosloopterrein en dat wordt betaald door het Havenbedrijf Moerdijk.

Inwoners en boa's willen graag nieuwe terreinen waar honden kunnen rennen

De gemeente komt met het idee voor nieuwe terreinen niet alleen tegemoet aan wensen van inwoners, ook de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) hebben geconstateerd dat extra terreinen niet verkeerd zouden zijn. Van de bestaande terreinen wordt overigens al intensief gebruik gemaakt. Als nieuwe terreinen op een goede plek komen waardoor ze ook goed gebruikt worden, zal de overlast op andere plekken verminderen, zo is de gedachte.

Van zes bestaande terreinen wordt het hekwerk vervangen

Verder is het de bedoeling dat van zes bestaande omheinde terreinen het hekwerk wordt vervangen, onder meer in Klundert, Noordhoek en Zevenbergen. In Klundert is vorig jaar al een hek geplaatst op een losloopterrein, maar er ligt voor dat dorp ook nog een verzoek voor een hek op een bestaand terrein bij het Van Polanenpark.

Het hek in Langeweg is ook aan vervanging toe, maar dat hondenterrein vervalt mogelijk vanwege de voorgenomen woningbouw. De gemeente kijkt of er een nieuwe plek gevonden kan worden om de viervoeters te laten rennen.

College wil duurzame hekken die twintig jaar meegaan

De gemeenteraad beslist in maart over het hondenterreinenplan. Het college wil er maximaal 134.500 euro voor uittrekken. Als het aan B en W ligt wordt gekozen voor hekken van ‘dubbelstaaf matten’ die zo'n twintig jaar meegaan. Die zijn duurder dan gewone hekken, maar duurzamer en minder vandalismegevoelig.

Volledig scherm Deze foto werd in juli 2020 gemaakt van het 'knollenveld' aan de Knip in Zevenbergen. Dat veld werd opgeknapt tot trapveldje als onderdeel van het speeltuinenplan. Daar kwam weinig jeugd spelen, maar voor mensen met honden was het een geliefde plek. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer