Extra slaapplekken voor perenplukkers bij Westende Fruitteelt

MOERDIJK - Of de Moerdijkse campings ramvol zitten met toeristen waardoor er geen plek meer is voor plukkers viel afgelopen dagen niet helemaal te achterhalen. Sommige campings hebben alleen werknemers uit de petrochemische industrie, andere willen er niks over zeggen of hebben alleen toeristische gasten.

Snel geld verdienen? Liever niet



In die laatste categorie valt Klaas Smit van Camping Markdal in Standdaarbuiten. ,,Je kunt snel veel geld verdienen met de huisvesting van arbeidsmigranten, maar dat is niet wat wij willen. Er is helemaal nik mis met plukkers of werknemers uit Polen of andere landen, ik heb er zelf jaren lang mee gewerkt. Maar zes jongeren in een caravan, of het nou Nederlanders zijn of andere nationaliteiten, dat leidt gemakkelijk tot overlast. Zolang we het met toeristen redden, doen we dat.”