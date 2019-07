Extra geluidsisolatie en groen tegen overlast HSL Zevenbergschen Hoek

Dode automobi­list bij Moerdijk­brug blijkt 37-jarige Pool

10 juli MOERDIJK - De dode man die woensdagochtend rond 05.30 uur werd gevonden in het water bij de Zwaluwsedijk in Moerdijk blijkt een 37-jarige Pool. De politie is nog op zoek naar zijn juiste woon- of verblijfplaats.