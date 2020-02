Expositie: hoe het gezin van de fortwachter de dood vond in de watersnoodramp

HEIJNINGEN - Zoals zovelen die nacht van de watersnood hadden de Mackaijs geen schijn van kans. In Fort Sabina opent zondag een expositie over het gezin van de fortwachter.

Matthijs Mackaij was fortwachter van Sabina toen in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 het water kwam. Wat Matthijs' verhaal schrijnend maakt, is de twijfel rond zijn persoon die na de fatale nacht werd gezaaid. Was de fortwachter door zijn eigenwijsheid verantwoordelijk voor de dood van zijn gezin? Suggesties in die richting waren ook te lezen in dagblad De Stem van enkele weken na de ramp.

Naam zuiveren

Mackaijs dochter Mathilde wilde de naam van haar vader destijds al zuiveren, maar een rectificatie kreeg ze toen niet. Zondag opent ze met burgemeester Jac Klijs de expositie over het gezin. Haar gezin.

Matthijs Mackaij komt in 1953 met zijn gezin naar Fijnaart, waar hij als militair van de Genie tot fortwachter van Sabina wordt benoemd. Ze wonen in een woning op een steenworp van het fort. Zijn oudste dochter, Anna Maria, is dan al overleden na een beet van een dolle hond.

Hij krijgt nog drie dochters: Georgine Maria, Mathilde en Jacoba. Georgine Maria krijgt in 1943 een zoon, Peter-George. Mathilde is 22 jaar ten tijde van de watersnood en woont in Vlaardingen. Daardoor overleeft ze de ramp als enige van het gezin.

Reginald van Overveld, een van de vrijwilligers van Fort Sabina, zocht haar op. ,,Ze is intussen 94 jaar en woont in Boxmeer", aldus Van Overveld. ,,Ze blijkt alleen maar heel warme herinneringen aan haar vader te hebben."

Terug naar de dag en nacht van de watersnood. Die dag is er al bezorgdheid over de stand van het water, in combinatie met het op handen zijnde springtij. Mackaij ziet het water niet zakken als het eb wordt. Er volgen bezorgde telefoontjes met de Rijkstelefoon naar zijn superieuren en de dijkgraaf.

Hulp is dan nog mogelijk. Mackaij blijft tot zolang op zijn post, volgens Mathilde uit plichtsbesef. Van Overveld: ,,Zij kende haar vader als plichtsgetrouw, rechtvaardig, recht door zee. Maar niet als iemand die de veiligheid van zijn gezin zou riskeren."

De ramp

De hulp komt niet en Mackaij, zijn vrouw, dochters en kleinzoon vinden de dood. De fortwachterswoning wordt weggeslagen. Het lichaam van Peter-George wordt 1 februari gevonden, dat van Georgine drie dagen later, het lichaam van Matthijs op 2 maart. Pas op 20 maart en 1 april worden de overblijfselen van Georgine Maria en Jacoba gevonden.

Toenmalig burgemeester Cor van der Hooft van Willemstad zegt in de nasleep van de tragedie dat Mackaij niet wilde luisteren naar het advies om te vluchten. Volgens dochter Mathilde is dat niet hoe haar vader in elkaar zat.

Mackaij en Van der Hooft waren bepaald geen vrienden, waarschijnlijk omdat de burgemeester geen zeggenschap had over militair Mackaij. Speelde dat een rol in de beeldvorming rond de fortwachter?

Helaas is op 1 februari 1953 veel waarheid voor altijd weggespoeld. Maar Mackaij en zijn gezin zijn onderdeel van de verhalen die van belang zijn in de historie van Fort Sabina.