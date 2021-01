Explosief gevonden op Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen

Het gaat om een voorwerp met een lengte van 60 centimeter. De precieze locatie is in de rioolsleuf ter hoogte van nummer 19a, waar Tempo Team een kantoor heeft. Volgens een omwonende is er grote kans dat er nog meer ligt.

Het werk is direct stilgelegd, meldt de gemeente Moerdijk. ,,Alles is afgezet en veilig gesteld.” Het is nog niet bekend of omwonenden geëvacueerd zijn of nog moeten worden. Ook zou het alleen om een lege huls kunnen gaan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is rond 13:30 uur ter plaatse om onderzoek te doen en het explosief veilig te verwijderen.