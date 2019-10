Exclusief interview: voormalig terreurverdachte Jimmy (24) uit Zevenbergen doet zijn verhaal

Aan een tafel in een wegrestaurant bij Moerdijk zit een doodnormale jongeman van 24 jaar. Hij leest een boek dat onderdeel is van de lesstof van zijn opleiding Integrale Veiligheidskunde aan Avans Hogeschool in Breda. Zijn droom is om te werken bij Defensie. Hij weet niet of dat nog gaat lukken. ,,Ik dacht iets goeds te doen, maar dat heeft voor een blijvend litteken gezorgd.”