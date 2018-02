Evenementen op Markt Zevenbergen kunnen dit jaar gewoon doorgaan

ATM gedaagd voor levering vervuilde grond

16:57 MOERDIJK/OOSTERHOUT - Afvalverwerker ATM in Moerdijk is door aannemer Martens en Van Oord voor de rechter gedaagd vanwege de levering van in totaal 275.000 ton thermische gereinigde grond die nog gevaarlijke stoffen bevat. De aannemer eist dat ATM de vervuilde grond terugneemt. Er was een kort geding gepland op woensdagmiddag maar dat is uitgesteld tot maandagochtend.