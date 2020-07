Even uitrusten bij de Kneuterkeuken: 'Het kneuterige verdwijnt'

Wie langs komt, kan er onder meer appels, pruimen of een potje zelfgemaakte jam kopen. Ook is er de mogelijkheid om zelf thee, koffie of soep te maken en ter plekke aan de picknicktafel op te drinken.

Bedenkster Miranda Hoekstra, vertelt dat ze het wagentje er dinsdag pas weggezet heeft. ,,Voorgaande jaren had ik hier aan huis een theetuin waar voorbijgangers wat konden drinken en genieten van de rust aan het water. Door de coronaperikelen had ik daar nu geen zin in en besloot dit jaar pas op de plaats te maken. Maar ik miste het wel, waarop het idee kwam tot dit kraampje. Mijn dochter Julianne heeft de naam 'Kneuterkeuken' verzonnen."

Quote Wellicht bak ik volgende keer een appeltaart Miranda Hoekstra, de Kneuterkeuken

Miranda zegt al jaren op Texel te komen, waar ze houdt van het kleinschalige. ,,Maar daar is bijvoorbeeld de ijsboerderij enorm vergroot en - wat mij betreft - niet meer wat het was. Overal gaat het kneuterige er van af en dat vind ik jammer. Ik vind het leuk om te doen, ik geniet er zelf van en doe alles op gevoel. Wellicht bak ik volgende keer een appeltaart, het moet verrassend blijven."

Vaarwater

Achter het huis loopt de Roode Vaart, waar ook weleens een bootje langs komt. Van af het water is de tuin goed zichtbaar. ,,Jammer dat het geen doorgaand vaarwater wordt, van hieruit is Zevenbergen immers veel beter bereikbaar."

Wie bij de Kneuterkeuken wat wil kopen en toevallig geen contant geld bij zich heeft, kan ook een Tikkie sturen. Volgend jaar is Miranda voornemens haar theetuin Huisbrasserie 't Sas weer open te stellen. ,,Voor kleine groepjes die zich aan de regels houden, stel ik de tuin wel open." Reserveren is wel nodig. Dat kan via telefoonnummer 0168 321294.