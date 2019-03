Even een Volkeraksluisscharniertje vervangen...

Autobrand A17: 'Die auto vloog plots voor mijn truck'

29 maart BREDA - ,,Ik zag die auto links van me. Die vloog er voorbij en kwam ineens naar rechts. Het ging zo snel.'' Vrachtwagenchauffeur Henny van den B. uit Elst reed in augustus 2015 op de snelweg A17 bij Moerdijk achterop een auto, die daardoor in brand vloog. Tegen haar is vrijdag een taakstraf van 100 uur geëist.