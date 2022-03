Even Appen Met... Silvana Vermunt (CDA): ‘Ik heb de ambitie om wethouder te worden’

Verkiezingen 2022Hoe maken ze Moerdijk een stukje mooier? Waar komt hun ambitie vandaan om in de politiek te gaan? Wat voor mens schuilt er achter het naambordje? In Even Appen Met komen acht kandidaat-raadsleden aan het woord. Vandaag: Silvana Vermunt (CDA).

U bent de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Kunt u zich even voorstellen?

,,Ja, dat kan ik zeker. Ik ben Silvana Vermunt, 34 jaar en met mijn gezin woonachtig in Fijnaart. In het dagelijks leven werk ik als bedrijfsjurist. En sinds 2015 ben ik actief bij CDA Moerdijk.”

U heeft twee kinderen. Hoe geeft u ze mee wat er in Oekraïne aan de hand is?

,,De kinderen zijn nog te klein om zaken goed te kunnen begrijpen (het zijn peuters). Maar als ze er iets van mee krijgen, proberen we ze uit te leggen dat grote mensen soms ruzie maken. En dat het belangrijk is dat ze snel weer vriendjes worden.”

Is dat een motto dat net zo goed geldt in de gemeenteraad: een beetje lief doen tegen elkaar?

,,Daar kan ik volmondig ja op zeggen. Ook in de raad moeten we aardig zijn voor elkaar, je kunt en hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Je moet echter wel de dialoog blijven voeren met respect voor elkaar. In het belang van de goede besluitvorming.”

Over besluitvorming gesproken: vindt u dat Moerdijk op de juiste koers ligt?

,,We hebben veel dossiers behandeld de afgelopen vier jaar. Daarmee hebben we goede initiatieven genomen. Nu komt het aan op de uitvoering, zoals bijvoorbeeld bij woningbouw.”

De landelijke opstelling van de partij en het vertrek van Pieter Omtzigt heeft ook bij jullie voor veel onrust gezorgd. Hoe kijkt u daar tegenaan?

,,We vinden het heel vervelend wat er is gebeurd. We hebben als lokale partij Pieter ook gesteund. Het is zijn keuze geweest om het CDA toch te verlaten. Dat respecteren wij, maar we blijven het jammer vinden. Gelukkig is er snel geschakeld binnen het CDA en is er een nieuw bestuur aangetreden dat orde op zaken heeft gesteld. Lokaal zijn wij blij dat de rust in de landelijke partij is wedergekeerd.”

Welke rol ziet u voor zichzelf weggelegd na de verkiezingen? Heeft u de ambitie om wethouder te worden?

,,Ja, ik heb de ambitie om wethouder te worden en zal graag die verantwoordelijkheid op mij nemen.”

Wat trekt u in die baan?

,,Je kunt in die rol nog meer sturen op beleidsvorming en daarmee nog meer betekenen voor onze gemeente.”

Dan nog even dit: online is er maar weinig over u te vinden en u bent niet erg actief op social media. Waarom is dat?

,,Over mijn politieke ambities en over mijn werk kunt u een en ander online terugvinden. Mijn privéleven laat ik liever afgeschermd.”