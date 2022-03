Even Appen Met... Martijn Willegers (Moerdijk Lokaal): ‘Ik heb een sterk karakter en ben eigenwijs’

Verkiezingen 2022Hoe maken ze Moerdijk een stukje mooier? Waar komt hun ambitie vandaan om in de politiek te gaan? Wat voor mens schuilt er achter het naambordje? In Even Appen Met komen acht kandidaat-raadsleden aan het woord. Vandaag: Martijn Willegers (Moerdijk Lokaal).

Uw partij hanteert het motto #duidelijketaal. Leg maar eens in duidelijke taal uit wie Martijn Willegers is...

,,Een 30-jarige, hardwerkende vader. Een softwareontwikkelaar die gelukkig getrouwd is met Lindsay. Samen hebben wij een zoontje. Ryan heeft een meervoudige beperking. Dus naast mijn werk, en mijn werk voor Moerdijk Lokaal, besteed ik ook heel veel tijd aan de zorg rondom ons mooie gezin. Moerdijk Lokaal is een soort ontspanning. Ik doe graag iets voor anderen en op deze manier draag ik mijn steentje bij. Als ik tijd over heb, vind ik het heerlijk om met vrienden te BBQ’en of een mooie wandeling te maken met onze honden.”

Dat zijn hazewindhonden, las ik. Bent u net zo snel en wendbaar als zij?

,,Lastige vraag. Ik moet in mijn werk en gezin snel kunnen schakelen. Dat geldt op politiek gebied ook. Omdat dat ik de afgelopen 4 jaar burgerlid ben geweest, ben ik vaak betrokken geweest als een voorstel naar de mening van onze partij moest worden aangepast. Dan is het heel belangrijk om snel en wendbaar te zijn en om met je partij te schakelen.”

Quote Moerdijk Lokaal is een soort ontspan­ning. Ik doe graag iets voor anderen en op deze manier draag ik mijn steentje bij Martijn Willegers

Nu we het toch over honden hebben. U geldt binnen uw partij als een pitbull. Als u uw tanden ergens in zet...

,,Ja, ik heb een sterk karakter en ben wel eigenwijs. Als ik met een onderwerp bezig ben, dan bijt ik mij daar in vast. Het is goed dat we bij Moerdijk Lokaal een goede dialoog kunnen voeren in (ook weer) die duidelijke taal!”

In welke onderwerpen gaat u zich vastbijten als u wordt gekozen tot raadslid?

,,Woningbouw in elke kern! Maar daaraan gekoppeld ook de leefbaarheid. Helaas staat die vooral in de kleine kernen onder druk. Bovendien wil ik luisteren naar de inwoners. Dat kan alleen als je er echt bent. Wat mij betreft verlaten raadsleden vaker het gemeentehuis, gaan we vaker op bezoek in de kernen en vieren we successen als een project afgerond is. Als een project vertraging oploopt, leggen wij uit in duidelijke taal waarom en wat de nieuwe verwachting is.”

Quote Ik heb een sterk karakter en ben wel eigenwijs. Als ik met een onderwerp bezig ben, dan bijt ik mij daar in vast Martijn Willegers

Tot slot. Vormen de ervaringen met uw gehandicapte zoon een drijfveer om op dat gebied iets te betekenen in de politiek?

,,Laat ik voorop stellen dat iemand die vragen heeft over ons gehandicapte zoontje die altijd mag stellen. Daar ben ik heel open over. Waar wij anderen kunnen helpen, zullen we dat zeker niet laten. Bijvoorbeeld met een vraag over de WMO. Maar het is voor mij geen drijfveer om met politiek bezig te zijn.”