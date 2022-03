Even Appen Met... Lia Damen (BBM/BBB Bondgenoot): ‘Jaag de boeren niet weg’

Verkiezingen 2022Hoe maken ze Moerdijk een stukje mooier? Waar komt hun ambitie vandaan om in de politiek te gaan? Wat voor mens schuilt er achter het naambordje? In Even Appen Met komen acht kandidaat-raadsleden aan het woord. Vandaag: Lia Damen (BBM/BBB Bondgenoot).

Beetje bekomen van carnaval? Genoten?

,,Jazeker! We hebben last minute een wagen gebouwd en met de stemmenTREKKER meegedaan in de optochten in Langeweg en Zevenbergschen Hoek: heel leuk 🎉.”

De StemmenTREKKER: dat klinkt agrarisch. Geen toeval zeker? Aangezien uw partij een samenwerking is aangegaan met de BoerBurgerBeweging...

,,Klopt. Wij staan voor gewoon gezond boerenverstand. Boeren en burgers die samenleven en werken. Daarbij wil ik ook zeggen: slacht de kip met de gouden eieren niet. We moeten zuinig zijn op boeren en boerengrond. Onze eigen voedselvoorziening is primair en voor iedereen belangrijk. Kijk wat er in de wereld gebeurt. Jaag de boeren niet weg.”

Terwijl de oorlog in Oekraïne in al z’n hevigheid is losgebarsten, moet u campagne voeren voor de gemeentepolitiek. Hoe ervaart u dat?

,,Dat is natuurlijk heel dubbel. De beelden en verhalen spreken boekdelen. Maar bij de pakken neerzitten heeft niemand wat aan.”

Hoe omschrijven vrienden Lia Damen?

,,Positief, optimistisch, verbinding zoeken en er voor gaan met gewoon boerenverstand.”

Op social media zag ik een cartoon waarop u bent afgebeeld en met één hand een tractor optilt. Bent u zo’n powervrouw?

,,Ik hou niet zo van dat woord, maar ik zeg wel ja. Die tractor is trouwens een familietrekker uit 1946. Ik ben trots dat het familiebedrijf door de 4e generatie wordt overgenomen. We discussiëren in de familie heel veel over politiek. Bijvoorbeeld met mijn nicht Suzan Damen, de jongste dochter van broer Kees en vrouw Emmy. We helpen elkaar altijd en nu ook met campagne voeren. Suzan gaat ook de gemeentepolitiek in, voor Drimmelen.”

Stel: de kiezers stemmen u de nieuwe raad in. Wat is dan het eerste dat u gaat doen als volksvertegenwoordiger?

,,Verder verdiepen in wat er speelt en de achtergronden. Kennismaken met iedereen. En natuurlijk de vorming van de raad met z’n coalitie.”

Wat moet er echt beter in Moerdijk in uw ogen?

,,De leefbaarheid van de kleine kernen en het buitengebied.”

Wat mankeert daar aan?

,,Neem bijvoorbeeld de discussie over de scholen. Ik vind dat ieder dorp z’n eigen school behoort te hebben. Natuurlijk als eerste en belangrijkste voor de kinderen, maar ook als basis voor de leefbaarheid van een dorp met z’n buitengebied.”

Bedankt voor uw tijd. Op naar 16 maart!

,,Dank voor je interview!”