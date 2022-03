Even Appen Met... Ine Kuijpers (D66): ‘Te gemakkelijk om alleen vanaf mijn bank dingen te roepen’

verkiezingen 2022Hoe maken ze Moerdijk een stukje mooier? Waar komt hun ambitie vandaan om in de politiek te gaan? Wat voor mens schuilt er achter het naambordje? In Even Appen Met komen acht kandidaat-raadsleden aan het woord. Vandaag: Ine Kuijpers (D66).

Hoe gaat het? Carnaval zonder corona afgesloten?

,,Het gaat goed. Geen carnaval gezien overigens, ‘work as usual’.”

Oh? En op de site van D66 staat dat u graag op pad gaat met vrienden en van eten, dansen en gezelligheid houdt?

,,Haha, klopt. Maar dat werd door corona een stuk minder. Ik houd wel van carnaval, maar dat is het carnaval van vroeger, in Limburg, waar ik geboren en getogen ben. Ik hoop dat er dit jaar weer een Technofestival voor mij en mijn vriendinnen in zit en dat ik weer met mijn beste vriend kan gaan stappen in Eindhoven.”

U staat op plek twee achter Geert Wiers. D66 heeft nu één zetel. Hoe schat u uw kansen in?

,,Eerlijk? Ik heb geen idee. Als lokale afdeling hebben we te maken met wat onze collega’s in Den Haag doen. Na de Tweede Kamerverkiezingen zag het er goed uit, maar na de ellenlange formatie en de aanpak van corona durf ik geen voorspelling te doen.”

,,Het is wel jammer dat mensen vaak hun mening baseren op een prominent lid van de landelijke partij, terwijl wij hier lokaal bezig zijn en het echt niet met alles eens zijn met wat er ‘daarboven’ gebeurt.”

Ik hoorde in een podcast dat u vindt dat Moerdijk slecht scoort als lhbti-gemeente. Wat moet beter?

,,Om te beginnen: erkennen dat dit een aandachtspunt is. Iedereen is gelijkwaardig, daar moet op scholen meer aandacht voor komen. Wij gaan niet over het onderwijs, maar hebben wel jongerenwerkers in onze gemeente. En op bepaalde dagen moet de regenboogvlag op het gemeentehuis wapperen. Ik zou graag zien dat er een werkgroep komt die meer aandacht aan dit onderwerp geeft.”

Wat is het mooiste plekje in Moerdijk?

,,Dat heb ik, denk ik, nog niet ontdekt. Er zijn er zoveel. Ik zat een keer ’s avonds in Willemstad bij Vista aan de waterkant. Water, wind, een zwoele zomeravond. Puur geluk!”

U werkt voor de Sociale Dienst met jonge statushouders. Houdt de oorlog in Oekraïne u dan extra bezig?

,,Ja, heel erg. Het is beangstigend en heel dichtbij. Het is niet een kwestie van ‘werk klaar, laptocht dicht’. Ik spreek veel jongeren die uit een oorlogssituatie zijn gevlucht en dan hoor je afschuwelijke verhalen. Het staat buiten kijf dat er een oplossing moet komen voor een nieuwe vluchtelingenstroom.”

Waarom bent in de politiek gegaan?

,,Omdat ik vond dat de maatschappij zo verhardde, in ieder geval online. Ik stemde al langer D66 en ben me er meer in gaan verdiepen. De waarden van de partij sluiten helemaal aan bij hoe ik in het leven sta. Toen ben ik actief lid geworden, want ik vind het te gemakkelijk om alleen vanaf mijn bank dingen te roepen.”

