Even Appen Met... Erik Janse (ChristenUnie): ‘Met twee zetels zijn de verkiezingen voor mij geslaagd’

U bent nog niet zo lang actief voor uw partij. Daarom eerst maar eens de vraag: wie is Erik Janse?

,,Ik ben 49 jaar, getrouwd met Els en heb 6 kinderen van 21 tot 6 jaar. Ik ben in Nieuw-Lekkerland geboren, vlakbij de molens van Kinderdijk. In 1999 zijn we in Zevenbergen gaan wonen en in 2012 verhuisd naar Klundert, het geboortedorp van mijn vrouw. Ik ben werkzaam als commercieel directeur in de koelvrieslogistiek in Breda. Momenteel bouwen we een vrieshuis in de haven van Moerdijk, dus vanaf volgend jaar werkzaam én woonachtig in de gemeente.”