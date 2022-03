Even Appen Met... Bennie Blom (Onafhankelijk Moerdijk): ‘Blijf niet mokkend aan de kant staan’

verkiezingen 2022Hoe maken ze Moerdijk een stukje mooier? Waar komt hun ambitie vandaan om in de politiek te gaan? Wat voor mens schuilt er achter het naambordje? In Even Appen Met komen acht kandidaat-raadsleden aan het woord. Vandaag: Bennie Blom (Onafhankelijk Moerdijk).

Hoi Bennie. De raadsverkiezingen naderen. Hoe staat het met de zenuwen?

,,Die heb je met verkiezingen altijd, maar niet zo erg als voorheen. Toen was ik lijsttrekker voor de SP, nu sta ik op plaats zes bij Onafhankelijk Moerdijk. Dat voelt heel anders.”

Waarom stap je over van de SP naar Onafhankelijk Moerdijk (OM)?

,,Het ontbreekt de SP Moerdijk aan een sterk kader. Ik ben nog het enige actieve fractielid. Van het landelijk bestuur krijg je dan geen toestemming om aan de verkiezingen mee te doen. Ik wilde eigenlijk ook stoppen, maar dan zou een echt links geluid uit de raad verdwijnen. Tussen SP en OM bestaat vanuit het verleden al een nauwe band. Deze lokale partij sluit het beste aan bij hoe ik over bepaalde onderwerpen denk.”

Wie is Bennie Blom?

,,Ik ben rustig, sociaal, bedachtzaam, iemand die openstaat voor de mening van anderen. Ik woon met Nannie en onze twee kinderen in Zevenbergen. Ik ben opgeleid als jurist en archivaris en werk bij de provincie Noord-Brabant. Mijn hobby’s zijn het doen van onderzoek naar de historie van Zevenbergen en Commodore computers uit de jaren tachtig en negentig.”

Oh, oude computers, wat een aparte hobby. Wat is je favoriete game?

,,Ik ben geen specialist in spelletjes. Dat laat ik aan mijn dochters over. Ik schaak wel, op enkele sites.”

Waar komt jouw politieke drive vandaan?

,,Ik wil een bijdrage leveren aan het welzijn van de gemeenschap. Er zijn voor diegenen die het minder goed hebben. Bob Fosko zei het ooit in een lied: ‘Blijf niet mokkend aan de kant staan. Stel een daad en toon je moed. Laat je woede hand in hand gaan. Met het goede dat je doet.’”

Wat is de afgelopen jaren onderbelicht gebleven in Moerdijk?

,,Er is veel werk verzet. Voor woningbouw zijn veel kansen gecreëerd. Wat altijd een aandachtspunt blijft, zijn de kleine kernen. We merken dat nu weer met de mogelijke sluiting van scholen. Ik denk dat we in gesprek moeten met inwoners over wat de gemeente kan doen aan de leefbaarheid. Dat zal als het gaat om scholen beperkt zijn, maar er zijn altijd alternatieven mogelijk. Die moet je niet op het gemeentehuis verzinnen, maar met inwoners samen.”

Tot slot, Bennie. Wat moet in Moerdijk echt anders?

,,Hoe betrekken we jongeren beter bij het gemeentebestuur. Daar moet meer aandacht voor komen, want zij kunnen het verschil maken. Ze hebben vaak nieuwe, frisse ideeën.”