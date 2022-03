Even Appen Met... Ben Vos (VVD): ‘Het meeste van het leven maak je echt zelf’

verkiezingen 2022Hoe maken ze Moerdijk een stukje mooier? Waar komt hun ambitie vandaan om in de politiek te gaan? Wat voor mens schuilt er achter het naambordje? In Even Appen Met komen acht kandidaat-raadsleden aan het woord. Vandaag: Ben Vos (VVD).

Hoe stevig is de verkiezingskoorts?

,,.Matige koorts. Het is altijd spannend natuurlijk, want woensdag worden de kaarten voor de komende vier jaar geschud. Dat is belangrijk voor ons maar vooral voor de inwoners.”

U kwam de vorige keer met voorkeursstemmen in de raad. De VVD heeft nu vijf zetels, u staat op plek 4. Kat in het bakkie op 16 maart, dus?

,,Nooit achterover leunen. Het is gezien mijn plaats op de lijst niet onwaarschijnlijk dat ik in de raad kom. Maar dat weerhoudt me er niet van om actief campagne te voeren voor de VVD. Want het gaat om ons programma, niet om mij.”

Waar kunnen we aan merken dat u een liberaal bent?

,,Niet alles willen regelen. Het leven en onze samenleving is niet maakbaar vanuit de lokale of landelijke politiek. Het meeste van het leven maak je echt zelf. En samen met anderen de omgeving waarin je leeft. Daarnaast sta ik open voor andere visies en meningen. Je hoeft het echt niet altijd met mij eens te zijn. Afwijken of bijzonder zijn mag, soms graag zelfs!”

U komt uit Fijnaart. Daar zijn plannen om het centrum op te knappen. Wat moet als eerste gebeuren?

,,De gemeenteraad heeft de Centrumvisie aangenomen. Het gaat niet zozeer om een opknapbeurt, maar om het creëren van een dorpshart. Het eerste wat nu moet gebeuren is dat we concrete plannen maken voor een daadwerkelijke aanpak. Zelf hoop ik dat het zogeheten Dijkplein en omgeving als eerste tot uitdrukking komt, als beoogd nieuw kloppend hart.”

Wat is uw favoriete plekje in de gemeente Moerdijk?

,, De polders rond Fijnaart, Heijningen en Oudemolen. Twee keer in de week loop ik vroeg in de ochtend hard, een ronde van tussen de 15 en 20 kilometer over polderwegen en dijken. Schitterende vergezichten. De mooiste route is bij zonsopkomst over de Buitendijk-West en Oostdijk langs het Hollandsch Diep.”

U bent mede-eigenaar en financieel directeur van een logistiek bedrijf. Ruikt u dan meteen kansen als het Logistiek Park Moerdijk zich aandient?

,,Niet voor ons bedrijf. Wij hebben een ander profiel dan op het LPM wordt beoogd. Bovendien zou ik zeer terughoudend zijn om een vestiging te openen in een gemeente waarin ik politiek actief ben. Ik houd dat graag strikt gescheiden. Natuurlijk biedt het LPM aan veel andere ondernemingen prachtige kansen. Goed voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid.”

Stel, de VVD komt weer in de coalitie. Wat moet dan op de schop?

,,Het meeste gaat goed, dat moeten we niet uit het oog verliezen. Natuurlijk worden er vergissingen of fouten gemaakt. Waar mensen werken... Dat gezegd hebbende: het mag wel wat sneller en slagvaardiger!”