Eva zet de eerste stappen op het regenboogzebrapad in Zevenbergen: ‘Heel belangrijk’

ZEVENBERGEN - Sinds woensdag is-ie officieel in gebruik: het spiksplinternieuwe regenboogzebrapad in Zevenbergen aan de Pastoor van Kessellaan, vlakbij het gemeentehuis.

Het zebrapad is een initiatief van Janneke Koks en haar dochter Eva. ,,Mijn dochter is transgender en biseksueel. Een jaar of zes, zeven geleden kwam ze uit de kast. Hoewel klasgenoten daar goed op reageerden, is het voor de buitenwereld soms lastig om ermee om te gaan”, vertelt Koks, nadat Eva de eerste officiële stappen zette over het zebrapad.

Iedereen geaccepteerd

,,Toen we vorig jaar in Amsterdam waren, werd het duidelijk dat iedereen daar geaccepteerd werd. Daar hingen bijvoorbeeld allemaal regenboogvlaggen. Toen pas begreep ik het nut ervan.” Koks besloot na hun uitstap contact met de gemeente op te nemen om te kijken of het mogelijk is om ook in Moerdijk zo’n pad aan te leggen.

Het voorstel kwam terecht bij de burgemeester en wethouders, die er positief tegenover stonden, vertelt wethouder Jack van Dorst. ,,We hebben wel even gekeken wat we ermee wilden. Ligt er voor ons als gemeente ook een taak op het gebied van diversiteit en de acceptatie ervan?” Ja, blijkt het antwoord.

Quote Het is belangrijk dat we allemaal op een goede manier met elkaar omgaan. Ik hoop dat het zebrapad daarvoor gaat zorgen Jack van Dorst

Verkeersveiligheid

Ook aan de verkeersveiligheid is gedacht. Door het zebrapad witte vlakken heeft, die een gekleurde ondergrond hebben, is het een officiële oversteekplaats en levert het geen gevaarlijke situaties op.

Janneke en Eva zijn in ieder geval erg blij met het pad en de locatie ervan. ,,Bijna iedereen uit Zevenbergen komt hier voorbij!” Wethouder Van Dorst hoop dat het zebrapad veel goeds gaat brengen. ,,Het is belangrijk dat we allemaal op een goede manier met elkaar omgaan. Ik hoop dat het zebrapad daarvoor gaat zorgen.”