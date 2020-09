Etten-Leur de ‘leukste coronastraat van Brabant’? In Roosendaal loopt het ook gesmeerd

‘Wist je dat... dit nu al de leukste coronastraat van Brabant is!!!’ Deze vrolijke tekst is te vinden op een bord in de provisorische kantine van de coronateststraat aan de Oude Kerkstraat in Etten-Leur.

Coördinatoren Jeanette van den Ent-Braat en Mariëtte de Bruijn staan erbij te glunderen. ,,Het ís gewoon zo", zegt Mariëtte, die donderdag op deze nieuwe locatie van de GGD WEst-Brabant is begonnen. Jeanette knikt. ,,Hier werk je niet omdat je moet. Hier werk je omdat je wilt: uit maatschappelijke betrokkenheid. En ja, wij willen!”

Beiden hebben al ervaring met het werken op de Bredase locatie bij het NAC-stadion, die op 1 juni als eerste in West-Brabant openging. ,,Daar werk je buiten, hier binnen. En daar is het ingewikkelder om het verkeer goed te regelen. Hier gaat het gladjes. Goed vet", vat Mariëtte twee voordelen samen.

Zij werkt deze zondag haar collega Jeanette in, die in een gespreid bedje terecht komt. ,,Kijk, alle kinderziektes zijn er in Breda al uitgehaald. Petje af. Daarom is het hier nu ook zo plezierig werken. Wat een rust!"

Stress is hier ver te zoeken

Inderdaad, in de grote pasgebouwde fabriekshal is stress ver te zoeken. Op zaterdag werden er 235 tests afgenomen, deze zondag staan er 223 op de lijst. ,,Wel even een verschilletje met Breda, waar het toch gauw om een stuk of 700 per dag gaat", geeft Jeanette aan.

Auto's loodsen zich als het ware vanzelf naar een van de twee straten, tests worden in een minuutje gedaan, en áls er eens even een probleempje opduikt rent omloper Monique Jansen - ‘de vliegende keep’- ernaartoe om dat op te lossen.

Hoe gaat het eraan toe in de coronateststraat in Etten-Leur?

Niet om er een wedstrijd van te maken, maar...

Niet om er een wedstrijd van te maken, maar op de Roosendaalse locatie aan de Tussenriemer, die afgelopen dinsdag ook van start ging, is de sfeer onder het personeel net zo goed.

Althans, op deze zaterdag waar onder anderen coördinatoren Hans Dekkers en Pierre Fourchier, verkeersregelaar Ronald Kloos, afnemer Mirte de Wij, ondersteuner Carly Moerbeke en omloper Roy Gijzen in de gigantische hal werken.

'Swab’

Hier komen dagelijks meer cliënten, omdat er ook meer teststraten open zijn dan in Etten-Leur: drie tegen twee. Deze zaterdag wordt er volgens planning bij 489 mensen vanuit hun auto (of fiets) met behulp van een 'swab’, zeg maar een medisch wattenstaafje, slijm uit de neus en de keel afgenomen.

Vooral het ‘gepeuter’ in hun neus wordt niet altijd als prettig ervaren. Toch zijn het vaak niet de kinderen die gaan huilen, weet Mirte: ,,De stoerste mannen zitten tegen het plafond en de kinderen blijven rustig, is mijn ervaring. Ha ha.”

Pijn doet het trouwens niet, bezweert ze. ,,Welnee. Het is alleen een raar gevoel. Mensen maken elkaar bang op internet.”

Geen geveins, échte klachten

Danny Valentijn uit Roosendaal heeft de test net achter de rug. ,,Geen probleem", zegt hij. Toch een vraagje, in de hoop op een eerlijk antwoord: heeft hij échte klachten of wil hij alleen maar weten of hij Covid19-vrij is, zoals nu veel schijnt voor te komen?

Dat laatste zeker niet, verzekert hij. ,,Ik snotter al een paar dagen flink en heb mijn huisarts gebeld met de vraag wat ik moest doen. Hij vond dat ik me moest laten testen. Nou ja, ik móet ook wel, vind ik. Ik heb een verantwoordelijkheid, met twee kindjes thuis.”

Danny kon al een dag later terecht

Vrijdag belde hij, en zaterdag kon hij al terecht. Van lange wachttijden, zoals elders in het land, is hier nog geen sprake. Maar alles kan zo veranderen, filosofeert Hans Dekkers: ,,Wanneer hebben ze het virus uitgevonden? Zo onzeker is ons leven.”

Straks ook in Raamsdonksveer

Het is in elk geval de bedoeling dat de GGD West-Brabant voor het eind van dit jaar 2.300 tests per dag kan afnemen. Verspreid over vier locaties, want ook in Raamsdonksveer komt over een maand of twee nog een teststraat.

Heb je klachten en wil je een afspraak maken voor een coronatest? Dat kan via rijksoverheid.nl/coronatest of via telefoonnummer 0800-1202. Houd dan je BSN-nummer bij de hand.