Erop of eronder voor Winterschoolliner

ZEVENBERGEN Het is erop of eronder voor de Winterschoolliner in de komende wintermaanden. Als er niet meer scholieren en andere reizigers gebruik van maken dan in het afgelopen winterseizoen, is het over en uit.

Vanaf maandag raadt de bus (lijn 680) weer vanuit verschillende kernen naar het Markland College in Zevenbergen. Daarom maakt wethouder Thomas Zwiers er nu flink reclame voor. ,,In de donkere natte wintermaanden is de bus comfortabeler én veiliger, zeker in landelijk gebied met vele donkere dijkweggetjes. De Winterschoolliner biedt dan uitkomst.”

Het gebruik bleef achter bij de verwachtingen

De buslijn is volgens hem afgelopen jaar weliswaar enthousiast ontvangen, maar het gebruik van de Winterschoolliner bleef achter bij de verwachtingen.

Het project gaat nu het tweede, laatste en bepalende jaar van de pilot in. ,,Dus maak er vooral gebruik van, zodat de Winterschoolliner ook na 2020 blijft rijden”, adviseert Zwiers.

OV-chipkaart of abonnement

De Winterschoolliner is in oktober 2018 geïntroduceerd door Arriva, samen met de gemeente Moerdijk en het Markland College. De buslijn is in het leven geroepen voor leerlingen, forenzen en recreatieve reizigers die ‘comfortabel én veilig’ tussen Standdaarbuiten, Noordhoek, Klundert en Zevenbergen willen reizen tijdens de wintermaanden. Dat kan met de OV-chipkaart of met een abonnement.

Ook Klundert in de dienstregeling

Ander dan het eerste pilotjaar is ook Klundert, halte Zevenbergse Poort, opgenomen in de dienstregeling. Deze speciale buslijn rijdt in de ochtend twee ritten tussen Standdaarbuiten en Zevenbergen, station NS via Noordhoek en Klundert en het Markland College.