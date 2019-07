Ernstige schade aan tuinen in Bosselaar-Zuid

VIDEOZEVENBERGEN - 25 bewoners van de Zevenbergse wijk Bosselaar Zuid hebben zich verenigd om vaart te brengen in het herstellen van de schade die sinds oktober 2018 is ontstaan aan hun percelen. Zij stellen hiervoor de ontwikkelcombinatie Bosselaar Zuid aansprakelijk.

In het najaar van 2018 is gestart met het wegpompen van grondwater in het oudste gedeelte van de nieuwe woonwijk. De bewoners hiervan zijn van mening dat zij schade hebben geleden naar aanleiding van deze werkzaamheden. ,,Als we dit vooraf hadden geweten hadden we zelf een nul-meting laten uitvoeren", zegt woordvoerder Martijn Willegers. ,,Als Bosselaar Zuid dit op eigen initiatief gedaan had, dan had deze vervelende situatie voorkomen had kunnen worden.”

Tegels van opritten staan schots en scheef, afrasteringen van tuinen lopen schuin naar beneden en boven. ,,Er zijn bij sommige bewoners gevaarlijke situaties ontstaan”, zegt Willegers. ,,We hebben daarom de ontwikkelcombinatie Bosselaar Zuid verzocht nijpende kwesties nog voor de zomervakantie op te lossen.” Bij zijn woning aan de Diamant was een gat van dertig centimeter diep in een hoek in de tuin gevallen. ,,Wij hebben een peuter van 2 jaar. Dat is gevaarlijk.” Het gat is afgelopen vrijdag gedicht. Hij schat dat de totale schade alleen al aan zijn eigen tuin in de duizenden euro’s zal lopen.

Rapport

De gemeente Moerdijk is bekend met de klachten. ,,Die zijn in behandeling”, meldt Marty Braat. ,,Wij hebben een bureau ingeschakeld dat een opname heeft gemaakt van de zichtbare schade en zijn in afwachting van het rapport. Dat duurt alleen iets langer dan wij - en de bewoners - hadden gewild. Wij kunnen helaas niets afdwingen.” Het rapport wordt na de bouwvak verwacht.

De gedupeerde bewoners vinden het allemaal veel te lang duren. Willegers: ,,Ons geduld wordt ernstig op de proef gesteld. Wij gaan de nodige voorbereidingen treffen, mocht het tot een juridisch conflict leiden.”

Woonkwartier

Willegers en andere bewoners hebben geprobeerd om Woonkwartier te betrekken in deze zaak. ,,We zouden dit graag zien omdat de huurders van Woonkwartier ook schade hebben.” Tot op heden is dit niet gelukt. Woonkwartier is onderdeel van de ontwikkelcombinatie Bosselaar Zuid.