Erik Machielse van VV De Fendert: ‘Een goed lopende vereniging is belangrijk voor zo’n klein dorp’

Wat doet zo’n lintje met u?

,,Ik sta helemaal niet zo graag in de aandacht. Maar ik vind het erg leuk, vooral omdat ik weet dat het van bestuursleden van de voetbalclub komt. Dat maakt het een mooie blijk van waardering. Het was wel een verrassing, want ik was naar het clubhuis gegaan omdat Jan Kersten een lintje zou krijgen. Toen ik ineens een hoop familie, vrienden en collega’s zag lopen, wist ik het al wel.’’