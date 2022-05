Erepenning voor afgezwaaide Moerdijkse wethouders

Fijnaart maakt zich op voor groot openlucht­spek­ta­kel: ‘Publiek kijkt uit op een Duits oorlogs­vlieg­tuig’

FIJNAART - De opbouw van Oorlogswinter, de musical is in volle gang. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het openluchtspektakel van volgende week op het evenemententerrein in Fijnaart.

5 mei