Erepenning Moerdijk voor Jaap Kamp

VIDEO Sjoerd Schouw is Leraar van het Jaar voortgezet onderwijs; Jurgen Nijhuis beste conciërge

9:23 ETTEN-LEUR - Sjoerd Schouw van Graaf Engelbrecht in Breda is woensdagavond verkozen tot Leraar van het Jaar in het voortgezet onderwijs, tijdens het Onderwijsgala van BN DeStem. Jurgen Nijhuis van De Duizendpoot in Oosterhout is gekozen tot Conciërge van het Jaar.