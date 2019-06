Er komt een tweede Obstakel Run in Zevenbergen

Eerste praktijk­ver­kla­ring uitgereikt door Marlijn Academie

3 juni LEIDEN - ,,Dit is een mijlpaal in de Nederlandse historie”, vertelt Marlène Ruigrok uit Langeweg. Namens de Marlijn Academie reikte ze voor het eerst een praktijkverklaring uit. Roy en Armando, die begeleid werden door DZB Leiden, in samenwerking met de Sligro in Leiden zijn officieel bekwaam in enkele onderdelen van de mbo-opleiding assistent verkoop/retail.