Er komt een grotere super in Standdaarbuiten

De buurtsuper aan de Markt in Standdaarbuiten wordt verbouwd en verdubbelt bijna in winkeloppervlak. Volgende week gaat de winkel drie weken dicht om de verbouwing compleet te maken.

Voor nu is de winkel nog open, al is het te merken dat de lokale bouwvakkers druk aan de slag zijn. Aan de linkerwand (gezien vanaf de entree) zijn sommige winkelschappen weggehaald en zijn er houten wanden voor in de plaats gekomen. Daarachter hoor je af en toe bedrijvigheid.

Breder

,,De winkel wordt straks een stuk breder", zegt franchisenemer Tim op den Brouw. ,,Waar nu in de Attent de slager en broodafdeling zitten, komt het magazijn, dus daar zetten we nog een muur. Nu hebben we 210 vierkante meter aan winkeloppervlak, als we klaar zijn zal dat 370 zijn."

Het is al jaren bekend dat de supermarkt wilde uitbreiden of verhuizen. Eerst naar het suiker-entrepot aan de haven. ,,Daar waren Jac (Naalden, de vorige eigenaar van de supermarkt, red.) en ik enthousiast over, tot klanten er lucht van kregen. Zij waren er minder blij mee", zegt Op den Brouw.

Zoektocht

,,Toen hebben we met SPAR een onderzoek gedaan, daaruit kwam deze locatie beter uit de bus. Sommige bewoners zijn immers sneller het dorp uit met de auto dan ze in de haven zijn. Toen kwam de destijds leegstaande jongensschool in de Timberwolfstraat, maar daar kregen we rood licht van de gemeente. Maar, die zei toen wel om ons te willen helpen. Daardoor hebben we een vergunning kunnen krijgen om honderd procent van dit perceel te kunnen bebouwen, waardoor we hier kunnen blijven."

Geen Attent meer

De winkel gaat straks niet meer open als Attent, volgens Op den Brouw komt die keten in Nederland uiteindelijk te verdwijnen. Straks komt er daarom SPAR - het moederbedrijf van Attent - boven de deur te hangen. ,,Het wordt dan een SPAR Buurt, een dagelijks gemak winkel. Dus alles wat je in een winkel nodig zou hebben, een stomerij, slijterij, er komt een PostNL-punt, wij proberen zo compleet mogelijk te zijn."