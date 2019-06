Er is weer iets af in het centrum van Zevenbergen

De werkzaamheden in het centrum houden de gemoederen veel bezig. Het is lastig sommige ondernemers te bereiken en een aantal van hen klaagt over de te korte parkeertijd bij gebruik van de verplichte parkeerschijf.

Toch zijn er ook mooie ontwikkelingen. Zo gaat de sloop in de Doelstraat gestaag en zijn stratenmakers druk bezig met hun werk. Ter hoogte van computerwinkel CoCo Systems aan de Noordhaven is afgelopen week het eerste stuk definitieve rijbaan gelegd.

Parkeerschijf

Eerder waren daar ook al het trottoir en de parkeervakken gerealiseerd. Nu is al duidelijk dat na het opengraven bij parkeren de parkeerschijf noodzakelijk is. Hoe lang dan geparkeerd mag worden, is van later zorg. Hoewel nog niet in gebruik is al wel duidelijk te zien hoe stoep, rijbaan en parkeerstrook zich met elkaar verhouden.