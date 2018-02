Enthousiasme over nieuwe markt Zevenbergen

Wel is er geklaag over het gebrek aan parkeerplaatsen. Het gepensioneerde echtpaar Malipaard uit Langeweg zijn ruim veertig jaar vaste markt bezoekers. Ze konden deze ochtend hun wagen uiteindelijk kwijt bij De Kasteeltuin. "Maar voor mijn zieke vrouw is dat niet te belopen", aldus Cees Malipaard. "Echt ho-pe-loos! Verder mis ik de winkels van de haven. Het is nu alleen een markt en dat maakt het voor ons een stuk minder."



Maar in de compactheid ligt volgens velen juist de kracht. Anja Kiesling verkoopt inmiddels 15 jaar mannenkleding in Zevenbergen, ze staat verder ook op de weekmarkt in Made. "Maar normaliter verkoop ik in Zevenbergen vier maal zoveel", vertelt ze.



"Maar dat gaat me vandaag niet lukken, vrees ik. Vooral omdat ik hier het winkelpubliek op de Haven mis. Maar toch ben ik positief. Dit concept gaat gegarandeerd aanslaan. Ook op deze plek gaan wij de regionale functie van de Zevenbergse markt continueren", aldus de Bredase onderneemster die deze ochtend vanaf 8.00 uur haar stand opbouwde en inrichtte. "Dat was natuurlijk wel even wennen. Maar geen probleem hoor", zegt ze.