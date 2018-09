Enquête over afvalsysteem Moerdijk? 'Zo lek als een mandje!'

ZEVENBERGEN - De enquête over het nieuwe afval-inzamelsysteem die woensdag per mail is gestuurd naar leden van het Burgerpanel Moerdijk, is 'zo lek als een mandje'. Dat beweert raadslid Pauline Joosten van partij Moerdijk Lokaal.

'Wij hebben bewijs in handen dat ook niet-Moerdijkers een mail ontvangen met daarin de uitnodiging voor de enquête over het afval-inzamelsysteem', schrijft ze in een brief aan de gemeente. ,,Ik kan inmiddels aantonen dat iedereen die de enquêtes zou willen manipuleren, dat ook kan doen." Dat komt volgens haar door een systeemfout op de eerste pagina.

,,Iedereen kan die benaderen. Je kunt als Moerdijker dus ook een enquête invullen over de aanrijdtijden van de ambulances in Drenthe - om maar wat te noemen."

Ontoelaatbaar

Ontoelaatbaar, vindt ze. ' Om een goed beeld te krijgen van de meningen over het afval-inzamelsysteem is het zaak dat zuiver is dat de geraadpleegden ook daadwerkelijk in de gemeente Moerdijk woonachtig zijn.'

Verantwoordelijk voor het onderzoek is I&O Research , een bureau dat voor meerdere gemeenten in Nederland dergelijke Inwonerspanels uitvoert.

Joosten vraagt onder andere aan het College van B&W of de gemeente dan wel I& O Research in staat is om te achterhalen of mensen die de enquête invullen, ook daadwerkelijk in een kern van de gemeente Moerdijk woonachtig zijn. 'Je kunt immers als niet-Moerdijker gewoon een kern naar keuze invullen.'