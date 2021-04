Engie haalt beschadigde panelen weg van zonnepark op Moerdijk: ‘Nog tijd nodig voor onderzoeken’

Aan de Westelijke Randweg stortte op verschillende plekken de draagconstructie in. De stellage bleek niet opgewassen tegen eerst zware sneeuwval en later een storm. Hoe dat kon gebeuren, weet Engie nog niet. ,,Er lopen verschillende onderzoeken. We denken daar nog een paar weken voor nodig te hebben. We trekken nu nog geen conclusies”, zegt woordvoerder Michael Verheul.

Quote In totaal halen wij achthon­derd panelen weg. We verwachten er ongeveer 150 te moeten vervangen.” Michael Verheul, woordvoerder Engie Op de draagconstructie liggen tafels met daarop twintig panelen. De beschadigde delen worden op dit moment uit elkaar gehaald. ,,In totaal halen wij achthonderd panelen weg. We verwachten er ongeveer 150 te moeten vervangen.”

Levertijd op onderdelen

Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. ,,Het is op zich niet zo veel werk, maar we moeten onderdelen bestellen en daar zit een levertijd op. Bovendien willen we wachten op de uitkomst van de onderzoeken naar de oorzaak.”

Het zonnepark is eigendom van het Havenbedrijf Moerdijk. Dat investeert in twee parken met in totaal meer dan 33.000 panelen. Aan de Westelijke Randweg gaat het om ruim 18.000 stuks, het is de bedoeling dat er later aan de Zuidelijke Randweg nog 15.000 bij komen.

Havendirecteur Ferdinand van den Oever reageerde in maart ‘not amused’ op de schade aan het nieuwe park en legde de verantwoordelijk meteen bij Engie.

Overleg met onderaannemer

,,We zijn nog in gesprek met Engie over hoe om te gaan met de schade”, laat een woordvoerder van het havenbedrijf weten. ,,Het bedrijf is daarover ook nog in overleg met een onderaannemer.”

Volgens haar is vooral ook ingestoken op ‘damage control’: ,,Verdere schade proberen te voorkomen, ook voor de omgeving. Daarna wordt na goedbevinden van ons overgegaan tot herstel en mogelijk versteviging.”