En toen... kon er tóch weer een golfbaan in Zevenbergen komen

Dat was gisteravond het antwoord van wethouder Danny Dingemans op kritische vragen van raadslid Cees Huijssoon tijdens een commissievergadering.

De deur voor een golfbaan in het gebied van de oude stortlocatie ging daarmee - in elk geval in theoretische zin - weer op een kier, nadat die vorige week leek te zijn gesloten.

In verwarring gebracht

Volgens de kersverse wethouder was Huijssoon in verwarring gebracht doordat hij iets essentieels verkeerd begrepen: ,,Het enige wat wij als college hebben gezegd is dat we niet akkoord gaan met de voorwaarde van de firma Intergolf, namelijk dat de grond moet worden opgehoogd met grond van elders om het financieel haalbaar te krijgen. Intergolf is de partij geweest die toen heeft gezegd: tot hier en niet verder.”

Quote Niet de gemeente, maar de firma Intergolf heeft gezegd: tot hier en niet verder Danny Dingemans, Wethouder gemeente Moerdijk

In een brief van 6 februari aan de raadsleden had het college uitgelegd waarom het het vervoeren van grond niet ziet zitten. ‘Denk bijvoorbeeld aan het risico dat de grond op gemeentelijke kosten weer verwijderd moet worden als de golfbaan toch niet te exploiteren blijkt.’

Een kul-argument

Wat Huijssoon van deze ‘grondreden’ vond, omschreef hij gisteravond in de raadzaal in klare taal: ,,Een kul-argument. Waarom nu stoppen als de tegenpartij alleen maar vraagt om een beetje grond aan te brengen? Lekker klantvriendelijk trouwens om te zeggen: ‘Als het jullie niet lukt om de golfbaan rendabel te maken, dan moeten we al die grond terughalen.’ Zo werkt het toch niet?”

Quote 25 jaar hebben we dus getrokken aan een dood paard, nou vooruit: een halfdood paard Cees Huijssoon, raadslid Onafhankelijk Moerdijk

Getergd vervolgde hij: ,,We hebben 25 jaar aan een dood paard, nou vooruit: een halfdood paard getrokken. Want ineens komt het college met een brief waarin staat dat het overleg is afgebroken. Ik zou toch wel graag een heroverweging willen zien.”

Volledig scherm Raadslid Cees Huijssoon: ,,Is het golfbaandossier nu gesloten? Ik zou graag een heroverweging willen zien." © FRANK POPPELAARS

Ongewis